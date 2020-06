Com mais de 2,3 milhões de leitores online, DN sobe três lugares em maio

Mais de dois milhões e 300 mil leitores visitaram o site do Diário de Notícias no mês de maio, através das diversas plataformas, o que permitiu ao nosso jornal subir três posições, para o 7.º lugar, entre os sites de media mais visitados em Portugal.

Os dados publicados pelo recente ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português, revelam que o DN teve assim o seu terceiro mês consecutivo acima dos 2,3 milhões de leitores online, reforçando o seu estatuto como marca de referência entre as preferências dos portugueses no conusmo de informação.

Desde o início da pandemia de covid-19 que o Diário de Notícias viu reforçados os seus números de audiência online, tendo mesmo em março ultrapassado a marca dos três milhões, num mês de excecional consumo de informação com o eclodir da pandemia de covid-19.

A confiança renovada por 2.312.986 leitores em território continental nacional valida a aposta do DN em privilegiar o caminho da informação séria, rigorosa e credível, tão importante para reforçar os mecanismos de confiança necessários numa sociedade abalada pelos tempos de incerteza em que vivemos.

O valor total de leitores que preferem a marca de referência do Diário de Notícias como fonte de informação na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

Segundo uma outra ferramenta métrica utilizada para estudar as audiências digitais, o Google Analytics, no período compreendido entre 1 e 31 de maio mais de 16,5% dos utilizadores do site do DN acessaram desde países estrangeiros, com destaque para o Brasil. França, Reino Unido e Suíça.

Global Media Group é o preferido pelo terceiro mês consecutivo

De resto, a netAudience de maio confirmou o Global Media Group (GMG) como o grupo de media preferido dos consumidores portugueses de informação online, o que acontece pelo terceiro mês consecutivo. Passaram pelos diferentes sites do grupo mais de 4,35 milhões de pessoas.

Entre os resultados dos títulos do Global Media Group, destaque ainda para o Jornal de Notícias, que ocupa o segundo lugar do ranking - com 3.425.609 leitores a terem visitado o site do JN, em maio -, atrás do Correio da Manhã (3.696.961).

O jornal Público anunciou entretanto a decisão de abandonar este ranking netAudience, "por não se rever nos critérios" do mesmo, criticando o facto de não ser suficientemente "valorizada a fidelidade dos leitores às respectivas publicações" e de não serem contabilizados os acessos feitos a partir de outros países.

Dinheiro Vivo (16.º lugar), TSF (20.º lugar), O Jogo (21.º), Diário de Notícias da Madeira (22.º), , Delas (27.º), Motor24 (29.º), Men"s Health (36.º), Açoriano Oriental (38.º), Jornal do Fundão (39º), Volta ao Mundo (40.º), Women"s Health (42º), Plataforma Media (43.º) e V Digital (46º), completam o universo de títulos do Global Media Group neste ranking netAudience.

Da parte do DN, um muito obrigado aos nossos milhões de leitores pela preferência. Com a certeza de que tudo faremos para a continuar a merecer.