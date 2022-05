Clarice Falcão regressa a Portugal para dois concertos em junho

A cantora, compositora e atriz brasileira Clarice Falcão regressa este verão a Portugal para dois concertos. No dia 16 de junho vai marcar presença no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e no dia 17 no Capitólio, em Lisboa.

Clarice Falcão vai apresentar um repertório com as músicas do álbum "Tem Conserto" e ainda músicas dos álbuns "Monomania" e "Meu Problema" com novas versões e arranjos eletrónicos.

Durante o concerto, a Clarice Falcão vai também cantar músicas que ainda estão a ser trabalhadas para o novo álbum, que será lançado ainda este ano.