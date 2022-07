Clairo cancela concerto no NOS Alive. Ficou sem voo em Itália

A cantora norte-americana Clairo cancelou o concerto desta quarta-feira no NOS Alive. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do festival, a artista não vai estar presente devido ao cancelamento de voos de Milão.

"Os Modest Mouse alteram o horário de atuação para as 20h00 no Palco Heineken. Infelizmente, devido aos cancelamentos de voos de Milão, Clairo não estará presente", lê-se no post do instagram do festival.

A artista estava em Milão em digressão e ia atuar no palco Heineken esta quarta-feira no NOS Alive.

A organização agradeceu ainda à TAP "pelo esforço de recolocação dos voos, mas o horário de chegada não era possível para fazer acontecer a atuação", acrescentou.

Na passada terça-feira, o grupo britânico Glass Animals cancelou o concerto de quinta-feira no festival, devido a problemas de saúde.