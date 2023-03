O western In a Valley of Violence, com Ethan Hawke, é um dos pontos fortes do ciclo.

No último ano surgiu no mercado editorial português um livro chamado Buscas da Felicidade, do filósofo Stanley Cavell, que reflete sobre um género específico da Hollywood dos anos 1930/40: a comédia de recasamento. Cavell descreve-a como "um compromisso para se mostrar de que modo pode ocorrer o milagre da mudança e, a partir daí, transformar-se em casamento a vida de um casal que procura o divórcio." Pergunta: quantos filmes hoje sabem usar este mecanismo de milagre com atores que nos levam para o território explorado por Katharine Hepburn e Cary Grant? The Lovers (2017), o título que marca logo à noite a abertura do Outsiders - Ciclo de Cinema Independente Americano, no Cinema São Jorge, em Lisboa, é um exemplo raríssimo de uma comédia de recasamento moderna capaz de evocar os clássicos com delicioso recato. Desde logo através dos seus protagonistas, Debra Winger e Tracy Letts, um par de meia-idade acomodado num casamento sem chama, cada qual com o seu amante choroso à espera do divórcio que ambos adiam olimpicamente. Um dia, a paixão reacende-se...

Do realizador de The Lovers, Azazel Jacobs, só conhecíamos French Exit (2020), estreado por cá nos canais TVCine, com Michelle Pfeiffer na pele de uma socialite viúva. E como ele, quase todos os realizadores do ciclo são perfeitos desconhecidos na distribuição portuguesa. Já era assim na edição do ano passado, quando o programador Carlos Nogueira se lançou nesta iniciativa da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e é assim este ano.