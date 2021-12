Chris Noth acusado de mais uma agressão sexual

And Just Like That..., o novo capítulo de O Sexo e a Cidade estreia em dezembro

Uma quarta mulher acusou Chris Noth de agressão sexual, alegando esta quinta-feira que a estrela de "O Sexo e a Cidade" havia ameaçado "arruinar a sua carreira" se ela falasse sobre a suposta agressão em 2002.

Desta feita, foi a cantora e compositora Lisa Gentile que disse numa videoconferência de imprensa que Noth insistiu em segui-la até ao apartamento dela em Nova Iorque, onde supostamente a apalpou e forçou a tocá-lo.

"Nessa altura ele ficou mais agressivo e colocou as duas mãos nos meus seios e começou a apertar com força por cima da minha camisa", revelou. "Eu estava a tentar fazê-lo parar, então ele forçou as minhas mãos a puxar a camisa dele para cima, expondo a barriga dele, e depois fez mais força para empurrar as minhas mãos em direção ao pénis dele", acrescentou.

"Depois finalmente consegui afastá-lo e sair do alcance dele e gritar que não queria aquilo. Ele ficou extremamente furioso e começou a gritar, chamando-me de provocadora e vadia", aditou a artista.

A advogada de Gentile, Gloria Allred, disse que a sua cliente não podia registar uma queixa porque as alegações datam de "há quase vinte anos" e já prescreveram.

Allred disse esperar que uma lei, que vai ser considerada em janeiro de 2022 em Nova Iorque, abra uma janela de um ano para as vítimas de abuso sexual apresentarem uma queixa, mesmo que o prazo de prescrição tenha expirado.

Na semana passada, o The Hollywood Reporter publicou alegações de duas mulheres anónimas de que Noth, agora com 67 anos, as havia abusado sexualmente em 2004 e 2015.

Ao site, as duas mulheres, Zoe, agora com 40 anos, e Lily, com 31, referiram que a participação de Chris Noth na nova série fez despertar memórias dolorosas dos incidentes ocorridos em Los Angeles, em 2004, e em Nova Iorque, em 2015.

No artigo nenhuma das mulheres que acusa o ator é identificada, tendo sido usados pseudónimos. Zoe diz ter sido agredida sexualmente por Noth no apartamento do ator em West Hollywood, em 2004, depois de se terem conhecido na piscina do prédio. Tinha 22 anos na altura. A jovem acabou por ser assistida no hospital na sequência dos ferimentos causados pela alegada violação.

Um dia depois, uma terceira mulher disse ao The Daily Beast que Noth a havia agredido sexualmente na cidade de Nova Iorque em 2010, quando ela tinha 18 anos.

Na segunda-feira, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, as atrizes de "O Sexo e a Cidade" e protagonistas do spin-off "And Just Like That", colocaram-se do lado das alegadas vítimas. "Estamos profundamente tristes com as alegações contra Chris Noth", escreveram. "Apoiamos as mulheres que se apresentaram e partilharam as suas experiências dolorosas. Sabemos que é uma coisa muito difícil de fazer e elogiamos por isso", lê-se no comunicado conjunto, partilhado nas redes sociais.

A polémica já levou a que Chris Noth fosse afastado do elenco da série "The Equalizer", pela CBS e a Universal Television, com "efeitos imediatos". Também a agência que o representava deixou de trabalhar com ele e um anúncio publicitário com uma marca desportiva foi suspenso.

Os alegados casos de agressão sexual foram relatados ao The Hollywood Reporter depois da estreia de "And Just Like That", o spin-off de "O Sexo e a Cidade", disponível na HBO, no qual a personagem Mr. Big surge no primeiro episódio.