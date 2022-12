Chegou o trailer oficial de Indiana Jones 5

Harrison Ford está de volta e regressa como o icónico herói Indiana Jones com o novo trailer do quinto filme da franquia: Indiana Jones and the Dial of Destiny, que é dirigida por James Mangold e será estreada "só nos cinemas" a 30 de junho de 2023.

O novo trailer lançado pela Disney e a Lucasfilm na quinta-feira à noite mostra um Indiana Jones envelhecido e resignado a uma vida aventureira, uma atitude que o seu velho amigo aventureiro Sallah (John Rhys-Davies) consegue quebrar para o convencer a fazer parte de uma última aventura que chegará ao fim mais de 40 anos depois de Harrison Ford ter interpretado pela primeira vez a personagem icónica com a estreia de Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida em 1981.

"Os filmes de Indiana Jones são sobre mistério e aventura, mas são também sobre coração", disse Ford na apresentação do 'trailer' na Califórnia, "e estou muito, muito feliz por termos uma história realmente humana para contar, assim como um filme que te vai dar uma sova".



Ford indicou mais tarde que este será o seu último filme na franquia. "É isto", disse o octogenário, "eu não voltarei".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O filme também é protagonizado por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dor e Glória), John Rhys-Davies (Os Salteadores da Arca Perdida), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot: O Submarino) Toby Jones (Mundo Jurássico: Reino Caído), Boyd Holbrook (Logan), Oliver Richters (Viúva Negra), Ethann Isidore (Mortel) e Mads Mikkelsen (Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore).

Mais uma vez, a música está a cargo de John Williams, responsável pela banda sonora de todas as aventuras de Indiana Jones desde o original Os Salteadores da Arca Perdida em 1981.