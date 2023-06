CCB vai ter novo festival de quatro dias de música em março

Belém Soundchek é o nome do novo festival que vai acontecer no Centro Cultural de Belém (CCB) de 21 a 24 de março do próximo ano. Sem querer adiantar muito, uma vez que a apresentação oficial do evento está agendada para setembro, Delfim Sardo, administrador do CCB, explicou tratar-se de quatro dias que vão reunir "o melhor da música nacional e internacional". A iniciativa coincide com a inauguração, também no CCB, a 22 de março de 2024, da exposição da cantora e ativista norte-americana Patti Smith.

Outra das novidades é a inauguração do museu MAC/CCB prevista para 28 de outubro.

Na apresentação da nova temporada, o presidente do CCB, Elísio Summavielle, explicou o lema da nova temporada, "Um Chão Comum", como um aprimoramento do conceito de cidade aberta, enquanto cidade de todas as artes. "A nova temporada será em pleno e define muito a nossa programação", disse.

"Em 30 anos de CCB descobrimos um manancial de informação, e sobretudo a forma como o público olha para a cultura", Madalena Reis, administradora CCB.

O responsável falou ainda dos números da taxa de ocupação dos eventos que tem rondado os 80%, e que adjetivou de "simpáticos". "No final deste ano iremos, certamente, ultrapassar os números de 2019", sublinhou

Por sua vez, a administradora Madalena Reis divulgou a conclusão de um estudo focado em quem frequenta o CCB e que será divulgado em setembro. "Em 30 anos de CCB descobrimos um manancial de informação, e sobretudo a forma como o público olha para a cultura".

O também administrador Delfim Sardo falou sobre o programa da nova temporada tendo destacado "o diálogo e troca entre diferentes áreas artísticas e programação transversal, uma retrospeção! É a afirmação do CCB como plataforma artística. Um local onde as artes acontecem de forma interligada".

Elísio Summavielle fez ainda questão de destacar o Dia Mundial da Poesia, que em 2024 será dedicado aos poetas de Abril. "Celebra-se os 50 anos de democracia e o CCB não podia deixar de estar presente, não só com programação própria como em parcerias", sublinhou.

Música para todos

Na sua estreia como programador de música do CCB, o maestro Cesário Costa indicou que a programação musical foi pensada para atingir todos os públicos e para "ocupar todos os espaços do CCB, convencionais ou não". O músico destacou a programação dedicada às comemorações de centenário do compositor português Joly Braga Santos (1924-1988).

Beatriz Serrão, programadora da área de pensamento na nova temporada destacou o ciclo "Revoluções", um espaço de reflexão de momentos transformadores da história, como são as revoluções. Por sua vez, Fernando Luís Sampaio, programador de teatro, dança e outras músicas, destacou quer os espetáculos de flamenco contemporâneo "que colocam em causa os códigos rígidos do flamenco", quer o teatro onde existirá o mapeamento da história das mulheres, com a peça Mãe Coragem, que será interpretada pela atriz Maria José Luís, e a peça Mary para Mary, que será encenada por Maria do Céu Guerra.

Na apresentação da nova temporada foi confirmada a continuação das parcerias que o CCB, e com os quais desenvolve coproduções: Metropolitana, OPART, os Teatros Nacionais D. Maria II e São João, o Teatro Municipal do Porto, os festivais de Almada, Temps d"Images, Cumplicidades ou Alkantara).

Museu de Arte Contemporânea/CCB abre em outubro

Como já referido, um dos anúncios foi a data de inauguração do novo museu MAC/CCB . No espaço serão apresentadas as coleções em depósito: Coleção Berardo, Coleção Elipse e Coleção Teixeira de Freitas. A inauguração terá ainda uma exposição individual do artista belga Berlinde de Bruyckere.

De acordo com o CCB o MAC/CCB será um "local onde o diálogo entre as várias tipologias artísticas assentam na multiplicidade das práticas de arte dos nossos dias, não só proporcionando visões históricas, como mapeando as visões dos artistas de hoje".

O CCB anunciou a abertura, esta sexta-feira, 22 de junho, do recrutamento para o novo diretor artístico do novo museu (MAC/CCB) que entre outras funções terá que definir a programação anual.

filipe.gil@dn.pt