CCB vai fazer um concerto solidário pela Ucrânia

A Fundação CCB criou uma campanha para fazer chegar ao Centro Cultural de Lviv bens essenciais e tem o patrocínio do Presidente da República. O objetivo é sensibilizar e mobilizar os cidadãos "para ajudar quem mais precisa num momento particularmente difícil."

A recolha de bens vai decorrer de 16 a 30 de março na Tenda do Centro Cultural de Belém. A Fundação vai ainda promover um concerto solidário no Grande Auditório para angariação de fundos para a Cruz Vermelha, no dia 29 de março, às 19h00.

O espetáculo vai contar com a presença de artistas como Mário Laginha, Cristina Branco, Filipe Raposo e Ricardo Ribeiro, Salvador Sobral e André Santos, Júlio Resende, Ricardo Toscano e João Barradas, Bruno Pernadas e Margarida Campelo, Filipe Melo e João Moreira, Daniel Bernardes e Desidério Lázaro, e ainda a pianista Joana Gama.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, segundo o comunicado enviado às redações, o concerto vai ser transmitido em direto, para Lviv, em parceria com a RTP Palco.