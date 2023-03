CCB inaugura a exposição "Luigi Ghirri. Obra Aberta" no dia 28 de março

Em parceria com a Festa do Cinema Italiano, o Centro Cultural de Belém inaugura no dia 28 de março a exposição Luigi Ghirri. Obra Aberta do fotógrafo italiano Luigi Ghirri (1943-1992). Esta é uma exposição coproduzida pelo CCB Centro de Arquitetura / Garagem Sul e Festa do Cinema Italiano / Associação Il Sorpasso.

Na exposição estarão presentes cerca de 80 fotografias, e é a primeira exposição do artista italiano em Lisboa, que será apresentada no piso 0 do Museu CCB.

Pedro Alfacinha, curador da exposição, afirma que "Luigi Ghirri trabalhou ao longo de toda a sua curta carreira numa visão plurilateral da fotografia. A sua experiência como topógrafo, aliada a uma naturalidade na navegação das questões mais profundas da arte e do mundo, manifestaram-se ao longo de toda a sua obra de uma forma constante e consistente".

Ainda sobre uma das figuras mais emblemáticas da história da fotografia do século XX, o curador diz que "a fotografia é utilizada como um dispositivo de mediação entre Homem, mundo, e suas imagens. A subscrição a um assunto, ou a aderência a uma tendência conceptual, bem como o rigor formal, servem essa visão global da fotografia e do mundo, não o contrário. Esta maneira de estar, esclarecida, permitiu o desenvolvimento de um corpo de trabalho que é profundo na unidade - no sentido em que cada uma das suas imagens tem múltiplas camadas de significado; mas também multifacetado na sua totalidade, como uma bola-de-espelhos onde o trabalho mais afirmativo, o encantamento pela família e os amigos, e até as encomendas brilham e rodopiam sem parar".

No Cinema São Jorge, vai ser exibido no dia 30 de março o documentário L'Infinito. L'universo di Luigi Ghirri, realizado em 2022 por Matteo Parisini, sobre a vida do fotógrafo.