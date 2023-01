Eu sou eu e a minha circunstância", escreveu, no livro Meditaciones del Quijote, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, amigo próximo do 17.º Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó. Para a filha única deste, que lhe haveria de herdar o Ducado, a circunstância era representar uma família que se confunde com as épocas mais faustosas da História de Espanha, ser afilhada de batismo do rei Afonso XIII e sua mulher, a rainha Vitória Eugénia, e ter sido assistida no seu nascimento pelo Dr. Gregório Marañón, médico, historiador e companheiro de letras de Miguel de Unamuno e do próprio Ortega y Gasset. Mas o fator pessoal e intransmissível desta equação dotou Cayetana de um carisma único, capaz de a transformar numa figura reconhecida em boa parte do mundo, que aprendeu a dançar flamenco e subverteu as convenções aristocráticas sempre que se apaixonava. O que aconteceu várias vezes.

Da circunstância de Cayetana fazia parte a própria história da casa de Alba, fundada na Idade Média e que teve o seu titular mais famoso no 3.º Duque, D. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (cujo retrato pintado por Ticiano vimos várias vezes na série La Duquesa da Telecinco, apresentada por estes dias na RTP2). General às ordens de Carlos V e Filipe II, I de Portugal, o Duque passou à história como uma figura contraditória, com fama de brutal nos Países Baixos, onde alegadamente teria ordenado massacres, mas de prudente na Península Ibérica, quando, a mando do Rei de Espanha, veio aconselhar D. Sebastião a não se meter na aventura de Marrocos. O que, como se sabe, este rejeitou, sugerindo que o Duque, com idade para ser seu avô, era um pouco cobarde.