Cats - gatos como nós

Brincam, pulam, zangam-se, amam, sofrem, desprezam. Assim são os gatos, mais próximos do comportamento humano do que à primeira vista possa parecer, com a vantagem evidente de caírem quase sempre de pé. A tais dotes, Grizabella, Jennyanydots, Rum Tum Tugger, Ansparagus, alguns dos gatos que sobem ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa (de hoje, 14, a 19 de fevereiro) e do Super Bock Arena, no Porto (de 22 a 26), somam ainda as artes de bem cantar e dançar. Falamos de Cats, o musical de Andrew Lloyd Weber, aplaudido por milhões de espectadores no West End londrino e depois na Broadway, que está de volta a Portugal depois dos espetáculos de 2014.

Durante uma pré-apresentação realizada na residência do embaixador da Grã-Bretanha em Lisboa, em novembro passado, o encenador residente, Dane Quixall, dois membros do elenco composto por 29 artistas e a responsável pela imagem destes gatos desvendaram aos jornalistas um pouco do complexo making of desta superprodução que, em Londres, esteve em cena durante 21 anos consecutivos e já foi apresentado em mais de 40 países. Para Dane, que sempre amou o glamour dos musicais, a direção de Cats "corresponde à realização de um sonho". Mas, conforme disse ao DN, é "também um desafio constante já que não podemos baixar a fasquia de grande qualidade a que habituámos o público." Dane Quixall recorda ainda os tempos em que os atores, "quando envolvidos no trabalho de compor as suas personagens, iam ao jardim zoológico para estudar os movimentos dos grandes felinos." Hoje substituem estas deslocações pelo visionamento de vídeos na internet mas a preocupação com o rigor mantém-se: "Estamos sempre muito focados no modo como os nossos pescoços, coluna e olhos se devem mover. Não podemos dar um passo em falso ou a credibilidade do espetáculo perde-se." O mesmo cuidado, esclarece, aplica-se a todos os detalhes da maquilhagem, da realização, da coreografia. Tudo tem uma intenção."

Para que nada falhe na criação da personagem trabalha também a responsável pelo guarda-roupa e maquilhagem cénica, Hannah McGregor, que está há oito anos na peça (já estivera em Cinderella e Harry Potter) e nos explica: "Esta peça é extremamente física. Os atores fazem imenso esforço, suam muito, por isso, os fatos, que são de pêlo, e a maquilhagem (que leva cerca de hora e meia a ser aplicada), têm de estar adaptados a essa situação." Da aprovação de Hannah depende não só o look de cena como as intervenções dos atores em ações de promoção, sobretudo em televisão. Ao todo, ao longo deste espetáculo, há mais de 80 fatos e máscaras, adequados a cada personagem, até porque, como é sabido, não há gatos iguais.

Este grau de exigência é confirmado pela bailarina Carrie Willis, que também esteve em Lisboa, e que exerce duas funções essenciais no espetáculo: o de dance captain (cabe-lhe certificar-se que toda a coreografia está a ser executada devidamente pelo elenco) e o de swing, alguém que tem de estar preparado para entrar a qualquer momento, caso haja uma baixa, e interpretar sete papéis diferentes: "Por vezes não faço uma personagem há meses e depois tenho de a estudar rapidamente. É isso o ritmo deste musical - muito exigente mas também é o sonho de uma vida."

Cats estreou a 11 de maio de 1981 no New London Theatre, no West End de Londres, com as interpretações de Elaine Page (que substituiu Judi Dench à última hora), Brian Blessed, Paul Nicholas, Wayne Sleep, Sarah Brightman e Bonnie Langford, entre outros. Foi produzido por Cameron Mackintosh e pela The Really Useful Theatre Company Limited, encenado por Trevor Nunn e coreografado por Gillian Lynne. Ficaria em cena até 11 de maio de 2002, exatamente 21 anos depois da sua estreia, o que constitui um recorde mundial, com 8949 representações consecutivas. A 7 de outubro de 1982, estreou-se na Broadway, no Winter Garden Theatre, conseguindo também aqui um recorde de 18 anos em cena.

As canções do musical são compostas por Andrew Lloyd Weber (autor de outros musicais de enorme sucesso como Jesus Cristo Superstar, Evita ou O Fantasma da Ópera), à exceção de Memory, escrita por Trevor Nunn. Andrew Lloyd Webber começou a compor as músicas no final de 1977 e estreou as composições no Festival Sydmonton em 1980, sendo a sua grande inspiração os vários poemas que o poeta norte-americano T.S.Eliot, Nobel da Literatura em 1948, (ele próprio dono de vários gatos como Jellylorum, Pettipaws, Wiscus e George Pushdragon) dedicou a estes animais, nomeadamente o livro Old Possum's Book of Practical Cats, publicado em 1939 e destinado, antes de mais, aos seus pequenos afilhados. Nesta obra, o autor reúne um conjunto de poemas que espelham o seu fascínio por estes pequenos felinos, "alertando", entre outras coisas, para a delicada tarefa de dar nome a cada um deles: "Dar nome aos gatos é assunto complicado,/Não é apenas um jogo que divirta adolescentes;/Podem pensar, à primeira vista, que sou doido desvairado/ Quando eu digo, um gato deve ter três nomes diferentes (...) Mas eu digo, um gato precisa ter um nome que é particular,/ Um nome que lhe é peculiar, e que muito o dignifica,/De outro modo, como poderia manter sua cauda perpendicular,/Ou espreguiçar os bigodes, orgulhar-se de sua estica?/Dos nomes deste tipo, posso oferecer um quórum/Como Munkustrap, Quaxo, ou Coricopato/Como Bombalurina, ou mesmo Jellylorum".

O livro é composto por quinze poemas, contando cada um deles a história ou uma característica de um determinado gato. Durante muito tempo os poemas ficaram esquecidos entre os pertences dos afilhados, até que um deles, já adulto, mexendo em velhos papéis, os encontrou e tratou de os publicar. Eliot, entretanto, ficou apreensivo com as críticas, pois considerava os poemas fracos e destinados apenas a crianças. Uma semana antes da publicação mudou-se para uma vila no interior de Inglaterra, tamanho era o seu medo, mas, logo depois do lançamento em Londres, recebeu um telefonema do afilhado dizendo que o livro fizera o maior sucesso

T.S. Eliot não foi caso único. A relação de fascínio dos escritores com os seus gatos é antiga. A francesa Colette não sabia viver sem eles (e até escreveu uma novela a que deu o título de A Gata) e o quinhentista Montaigne, num dos ensaios, perguntava-se se era ele que, em momentos de descontração, brincava com a sua gata ou era ela que brincava com ele. Em pleno Renascimento, o ensaísta francês ousou falar de respeito pelos animais, pondo a sua dignidade ao nível da humana. Também os autores portugueses não escaparam a tal fascínio: de Manuel António Pina a Hélia Correia, sem esquecer Alexandre O"Neil, que escreveu o poema O Gato: "De que obscura força és a morada?/Qual o crime de que foste testemunha?/Que deus te deu a repentina unha/que rubrica esta mão, aquela cara?/Gato, cúmplice de um medo/ainda sem palavras, sem enredos,/quem somos nós, teus donos ou teus servos?"

