Experiência de voyeurismo? Talvez antes cinema com discurso de libertação feminina. Casa do Prazer fala precisamente do prazer feminino sem filtros e sem medo da chamada caução feminista. Tem muito sexo, muitas vezes coreografado com potência e grafismo.

Anissa Bonefont, cineasta com currículo anónimo, adapta com desplante traiçoeiro o romance controverso de Emma Becker, escritora francesa que se muda para Berlim para ir para um bordel como trabalhadora sexual e poder escrever sobre esta prática. A Emma do filme é uma bela mulher, inteligente e curiosa para testar até ao limite as fronteiras do seu corpo enquanto fonte de prazer e de independência. Mas será que esse teste não esconde uma fantasia que ainda é tabu na nossa sociedade? O filme dá pistas mas na sua proposta radical inventa um romance: ao mesmo tempo que se torna cúmplice com outras prostitutas e clientes, acaba por conhecer um jovem por quem se apaixona.