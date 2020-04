Casa da Música faz 15 anos e apaga as velas em "streaming"

Casa da Música faz 15 anos

Para celebrar o 15.º aniversário da sua abertura (que, na verdade, aconteceu a 14 de abril de 2005), a Casa da Música, no Porto, vai lançar esta quarta-feira um canal de streaming para partilhar concertos do seu arquivo e aproveita para lançar uma série de outras iniciativas digitais, que se vão juntar à já habitual presença nas redes sociais Facebook e Instagram. "É evidente que já existem as redes sociais mais tradicionais, mas entendemos que precisávamos de um espaço mais nobre, mais sossegado, menos ruidoso para partilhar o acervo, que é grande já, de concertos", afirmou à Lusa o diretor artístico da instituição sediada no Porto, António Jorge Pacheco. No novo blog vão ser divulgados, a partir das 10:00, vários vídeos, entre concertos, mensagens de figuras da "Casa" e até um "quiz", culminando com a transmissão da Missa em Si Menor, de Bach, pela Orquestra Barroca, com o Coro e Coro Infantil da Casa da Música, às 22:00.

Em casa com o boneco de neve Olaf

Em fevereiro, Hyrum Osmond, o supervisor de animação dos filmes Frozen, propôs à Disney fazer uma série de animação com o quotidiano da personagem Olaf, o boneco de neve. A ideia estava em desenvolvimento quando todos os trabalhadores do estúdio foram mandados para casa para cumprir a quarentena. Osmond continuou a desenhar Olaf e com a ajuda de uma equipa de cerca de 20 pessoas, todas a trabalhar remotamente, tem estado a publicar no Instagram dos Walt Disney Studios pequenas (mesmo pequenas) animações que, inclusivamente, contam com a voz do ator Josh Gad. Podem não ter a elaboração técnica dos grandes filmes da Disney mas de certeza que estão a provocar muitos sorrisos por esse mundo fora:

As "Caravanas" de Chico Buarque

A última vez que Chico Buarque atuou em Portugal foi em junho de 2018: o músico brasileiro deu seis concertos, nos coliseus de Lisboa e do Porto, completamente esgotados, baseados no disco Caravanas. Quem não conseguiu ir vê-lo ao vivo pode agora vê-lo em vídeo. A editora brasileira Biscoito Fino colocou no YouTube um dos concertos dessa digressão, gravado no Tom Brasil, em São Paulo (mas, como sabemos, Chico não costuma mudar muito os seus concertos, por isso é muito semelhantes aos shows de Portugal). Para cantarmos juntos as canções do "Malandro":

