Carlos Cunha sofre queda no final do Sporting-Famalicão. "Está tudo bem", diz filha

O ator foi a Alvalade ver a vitória do Sporting frente ao Famalicão. No final do jogo sofreu uma queda. Filha afirma que "está tudo bem" e faz agradecimento "aos bombeiros de Lisboa e aos médicos do hospital de Cascais".