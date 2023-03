Na obra de Carla Filipe há um traço forte de ativismo social que não se esconde em compromissos estéticos. Pelo contrário, é esse o alicerce em que assenta a estética desta artista multidisciplinar com pouco mais de 20 anos de carreira mas autora já de uma extensa obra que se instala agora em vários espaços do Museu de Serralves, numa primeira grande mostra antológica do seu trabalho. "Quando abordo um assunto tento sempre inscrever a minha posição perante cada tema, não ficar neutra. Esse sentido de responsabilidade é muito importante e deve ficar vincado em cada trabalho", assume ao DN, no final de uma visita guiada à exposição "In My Own Language I am Independente", que hoje abre ao público e se manterá em Serralves até 10 de setembro.

A independência e a linguagem própria desta artista nascida em Vila Nova da Barquinha, mas que montou no Porto a sua base estão evidentes ao longo desta exposição que celebra uma plataforma criativa erguida sem preconceitos nem tabus ao longo de duas décadas. Aqui estão retratados temas tão impactantes e transversais quanto o trabalho, a família, a sexualidade, o patriarcado, o medo, a mulher, o sindicalismo, a política... enfim, todo e qualquer pedaço do enorme puzzle social, sob o olhar crítico e analítico de uma artista que assumidamente rejeita a neutralidade.