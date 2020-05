Cantora Sia adotou dois jovens de 18 anos

A cantora australiana Sia revelou esta terça-feira numa entrevista ao programa The Morning Mash Up, da rádio online norte-americana SiriusXM, que no ano passado adotou dois jovens de 18 anos (e que atualmente já têm 19 anos): "Eles estavam a envelhecer no sistema de assistência social", disse a cantora, justificando assim a sua decisão. "Amo-os muito."

Sia contou ainda que os dois rapazes estão a ter dificuldades em lidar com a quarentena, "mas estão a fazer coisas de que gostam e que são realmente boas para eles agora, isso é muito útil".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Só em janeiro passado a cantora de 44 anos, que não gosta de mostrar o seu rosto e arranja quase sempre maneira de tapá-lo com cabeleiras postiças, falou pela primeira vez no facto de ser mãe mas não deu muitos detalhes sobre o assunto. No programa, Sia falou também sobre o facto de não ter neste momento qualquer relação amorosa e de pretender manter-se solteira.