Pamfir, a Ucrânia à flor da pele

Da Ucrânia chegou um filme que todos aplaudiram, Pamfir, de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk , feito antes da invasão russa. Cinema que repensava um espaço concreto: a fronteira com a Roménia e toda a problemática com a tradição do contrabando. Na Quinzaine foi talvez o título mais mediático devido à sua origem mas é importante ser respeitado pelo seu calibre de objeto cinematográfico puro. Eis um filme que constrói bem a sua tensão.