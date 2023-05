Cannes acolheu a nova epopeia de Martin Scorsese

Com a exibição, extra-competição, de Killers of the Flower Moon, o novo filme de Martin Scorsese, o Festival de Cannes teve aquele que ficará, por certo, como um dos momentos emblemáticos da sua 76.ª edição (a decorrer até ao próximo sábado). E para não esquecermos que o cinema não é uma arte "ou" uma indústria, mas sim uma arte "e" uma indústria, será importante sublinhar a coexistência dos logotipos que abrem o seu genérico e encerram o final, reflectindo as dinâmicas da actual conjuntura de produção e difusão. A saber: Apple Studios (entidade ligada ao streaming) e Paramount (um dos mais antigos estúdios de Hollywood). O que se traduz no calendário anunciado: o filme chegará às salas escuras em meados do mês de outubro, surgindo depois (quando?) na plataforma Apple TV+.

Na evolução da filmografia de Scorsese, Killers of the Flower Moon reflecte uma visão a que podemos associar títulos tão diversos como Gangs de Nova Iorque (2002), O Lobo de Wall Street (2013) ou O Irlandês (2019). São narrativas épicas enraizadas em contextos muito diversos, ligados por uma questão primordial: como é que a história dos EUA se foi construindo entre a pureza dos ideais e o pragmatismo das acções humanas? Ou ainda: os caminhos da utopia coexistem com a crueza de muitas formas de violência.

Killers of the Flower Moon baseia-se no livro homónimo (Doubleday, Nova Iorque, 2017) do jornalista David Grann, um notável trabalho de investigação do assassinato de muitos índios da tribo Osage nos primeiros anos da década de 1920. Num resumo esquemático, convém lembrar que tudo aconteceu depois da descoberta de riquíssimos jazigos de petróleo no território dos Osage, cobiçados por proprietários brancos que eram também verdadeiros "administradores" da lei e da ordem naquela região. A investigação dos crimes entraria para a história como um capítulo fundador do FBI (o subtítulo do livro de Grann é: "Os crimes contra os Osage e o nascimento do FBI").

A dimensão épica de Killers of the Flower Moon passa, naturalmente, pela imponência dos meios que Scorsese teve à sua disposição (segundo a imprensa especializada norte-americana, o orçamento do filme terá sido da ordem dos 200 milhões de dólares). O que, em boa verdade, não passa de um pormenor: a excelência dos resultados decorre de uma capacidade invulgar de colocar em cena complexas convulsões colectivas através da irredutibilidade dos destinos individuais.

A personagem de Ernest Burkhart, jovem regressado da guerra, acolhido pelo tio William Hale, surge como motor da narrativa. O seu casamento com Mollie, uma mulher Osage, parece integrar as serenas formas de coexistência entre brancos e índios... Até que Ernest começa a perceber que o paternalismo risonho do tio face aos Osage está longe da pureza que ele próprio proclama.

Com Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro e Lily Gladstone (respectivamente como Burkhart, Hale e Mollie), a narrativa vai-se desdobrando numa rede de acontecimentos microscópicos que desenham o mapa de uma verdadeira tragédia colectiva. E se é verdade que Scorsese continua a ser um mestre na aplicação dos excepcionais meios de produção que tem ao seu dispor, não é menos verdade que o seu filme possui a energia e o fascínio de um clássico da idade de ouro de Hollywood. Se mais não houvesse (mas há...), teria a pena vir a Cannes só para descobrir Killers of the Flower Moon.