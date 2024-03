Campo Pequeno. Uma noite feliz de Manuel Dias Gomes

Manuel Jesús "El Cid", que já tinha história bonita com Lisboa de outras épocas, voltou a demonstrar a entrega e o respeito pelos aficionados de Lisboa. Quando o seu primeiro toiro de Calejo Pires se deixou ver de capote e bandarilhas, sendo custoso de se fixar, com pouca força, sem se empregar... outro no seu lugar teria pensado em abreviar a faena de muleta. El Cid não! O sevilhano fez crescer a rês na flanela, fazendo-a investir com recorrido, valendo-se de boas séries pela direita numa atuação de valor e mérito. Já frente ao segundo do seu lote, um castanho ojo de perdiz, bonito de Varela Crujo, as opções foram mais limitadas e mais não se viu que o profissionalismo e a entrega de um toureiro maduro, figura do toureio.