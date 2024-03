Campo Pequeno: Noite de toiros bravos! Noite de triunfo de Moura Jr e Palha

João Moura Jr. não quis ficar atrás. Depois do intervalo, saiu o Saltarillo, com o N.º 26, outro grande toiro, que investiu com transmissão e que valeu a chamada do ganadeiro à arena. Com o cavalo "Mali" apontou um bom comprido, de poder a poder; depois com o "Jet Set" o terceiro curto foi o mais convincente; e por fim, com o "Hostil" armou um lío com duas extraordinárias Mourinas, cingidíssimas, que incendiaram as bancadas do Campo Pequeno.