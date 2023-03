Calíope:  quando a musa deixa de ser inspiração e passa a ser criadora  

Na mitologia grega, as nove musas eram aquelas que davam inspiração. O disco Calíope quer rever a ideia de musa como criadora e não apenas como entidade de segundo plano. Este álbum junta nove cantoras portuguesas - Joana Alegre, Joana Espadinha, Marta Hugon, Elisa Rodrigues, Luísa Sobral, Joana Machado, Ana Bacalhau, Aline Frazão e A garota não - cada uma a interpretar uma canção diferente. O projeto será lançado a 8 de março, dia Internacional da Mulher, e vai ser acompanhado de um concerto de estreia no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

A ideia partiu de Marta Hugon e nasceu do facto de, no mundo da música, continuar a haver preconceitos contra as mulheres. "Não há mulher nenhuma que exerça esta atividade e que não tenha sentido algum preconceito durante o seu percurso. Basicamente, Calíope nasceu de uma vontade de fazer um bocadinho melhor", diz Marta Hugon em conversa com o DN.

As nove cantoras foram desafiadas a pensar no que representa ser uma mulher na indústria discográfica. Apesar dos diferentes estilos presentes no álbum, o objetivo era comum: "Cada mulher contribuiu com uma perspetiva muito sua do que é isto da criação no feminino".

Luís Figueiredo, pianista e director musical, durante o ensaio. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Luís Figueiredo, diretor musical do disco, confirma que o maior desafio foi que as músicas fizessem sentido todas juntas. "São artistas muito diferentes, mas as canções passaram a pertencer todas ao mesmo universo".

O dia para o lançamento do álbum e concerto de estreia não foi um acaso. A 8 de março assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Desde o princípio que Marta Hugon tinha esta data prevista para o lançamento. "Achei que o projeto deveria estrear ao vivo no Dia da Mulher e depois os astros conjugaram-se para que acontecesse. Calíope vai ganhar uma vida nova em palco e as canções vão ser tocadas como idealmente seriam".

Marta Hugon e Luís Figueiredo, pianista e director musical, durante o ensaio. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Para além dos nove temas, as intérpretes irão trazer outras músicas de álbuns anteriores e ainda algumas surpresas. Marta Hugon, por exemplo, irá interpretar o tema Calíope e uma música do seu álbum anterior, Coração na Boca.

Em conversa com o DN, Elisa Rodrigues revelou que irá atuar o seu último single, Sonhar, fazendo um dueto com Ana Bacalhau. Corpo ao Manifesto, a faixa musical de Elisa Rodrigues no álbum Calíope, retrata os preconceitos em relação às mulheres, de que a cantora portuguesa se foi apercebendo ao longo dos anos. "Tive a ideia para o conceito e depois passei imenso tempo a fazer um levantamento de todos os preconceitos e acabei com uma música que durava para aí uns seis minutos. Então tive de escolher o que achava que era mais importante de contar", disse. Um tema que leva as outras cantoras e mulheres de várias áreas a reconhecerem-se na sua experiência.

Elisa Rodrigues e a banda durante o ensaio. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Já o tema Musa é da autoria de Ana Bacalhau, que descobriu que a palavra música teve origem nesta identidade da Grécia Antiga. Este tema de Ana Bacalhau conta a história de uma musa que dá inspiração a um poeta, mas que no final acaba por escrever a sua própria canção de amor para o poeta. Ana Bacalhau questiona no seu tema o "porquê de se atribuir à Musa um papel ornamental quando ela é parte integrante do processo de criação".

Ana Bacalhau durante as gravações do disco. © Direitos Reservados

Quando Marta Hugon a desafiou a participar neste projeto, Ana Bacalhau adorou a ideia. "Acho que é sempre importante vermos as mulheres como criadoras e criativas. Em todos os campos, acho muito importante que as pessoas vejam um grupo de mulheres grande a trabalhar em conjunto bem. Porque precisamos de desmistificar esta coisa de as mulheres não conseguirem trabalhar juntas", explicou.

O preço dos bilhetes para o concerto é de 12 euros. O projeto Calíope é promovido pela Akto - Direitos Humanos e Democracia e tem o apoio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e da Sociedade Portuguesa de Autores.

