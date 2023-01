Brooke Shields revela que foi violada no início da sua carreira de atriz

#Me too

Brooke Shields revelou ter sido violada durante o início da sua carreira como jovem atriz de Hollywood, no novo documentário "Pretty Baby: Brooke Shields", que estreou no segundo dia do festival de cinema de Sundance, esta sexta-feira.

A atriz não revelou a identidade do seu agressor, mas disse que se encontrou com o homem - alguém que ela já conhecia - pouco depois de ter terminado a faculdade, acreditando que era uma reunião de trabalho para discutir o elenco de um novo filme.

O agressor levou-a de volta para o seu hotel, alegando que iria chamar um táxi do seu quarto. Em vez disso, ele desapareceu para a casa de banho antes de voltar nu e agrediu-a, testemunhou.

"Não lutei assim tanto... Congelei completamente", recordou Shields no documentário. "Julguei que o meu 'não' deveria ter sido suficiente e apenas pensei em manter-me viva e sair dali", disse.

Após o incidente, Shields recordou ter telefonado ao seu amigo e chefe de segurança Gavin Becker, que lhe disse: "Isso é violação". Ao que ela respondeu: "Não quero acreditar nisso." Depois disso, não falou do incidente publicamente até agora.

A revelação é um dos vários momentos chocantes do documentário, que será lançado na plataforma de streaming "Hulu", dividida em duas partes.

A primeira parte examina a intensa sexualização de Brooke Shields quando era jovem, incluindo uma provocante sessão fotográfica aos 10 anos de idade e o seu aparecimento como prostituta no filme "Pretty Baby", aos 11 anos de idade.

O documentário mostra ainda uma jovem Shields a ser questionada sobre os seus papéis em filmes como "A Lagoa Azul" e "O Amor Interminável" e em alguns anúncios controversos de calças de ganga da marca Calvin Klein em que foi protagonista.

Depois de se tornar uma estrela global na adolescência, Shields frequentou a universidade de Princeton e, depois de se formar, tentou encontrar novamente papéis como atriz - o que a levou a encontrar-se com o seu alegado violador.

"Perseverança"

"A minha mensagem pessoal é perseverança e não se permitir ser vítima de uma sociedade ou de uma indústria", disse a atriz à AFP antes da estreia do filme no festival em Utah.

"Estou orgulhosa da forma como continuei a aprender, continuei a crescer, continuei a lutar e continuei a amar o que faço", disse Shields.

O documentário, que valeu a Brooke Shields uma ovação de pé em Sundance, também expõe a obsessão dos media pela sua virgindade, o alcoolismo da sua mãe e o seu primeiro casamento com a estrela de ténis André Agassi. O filme conta ainda com a presença de vários famosos amigos de Shields, incluindo Lionel Richie, Laura Linney e Drew Barrymore.