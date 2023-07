Britney Spears queixa-se de agressão por segurança da NBA

A cantora Britney Spears apresentou uma queixa na polícia, após um membro da equipa de segurança da nova estrela da NBA Victor Wembanyama, a ter alegadamente agredido e atirado ao chão, quarta-feira (5) em Las Vegas, segundo conta o jornal britânico The Guardian.

De acordo com este jornal, o incidente ocorreu no restaurante Catch do hotel Aria, naquela cidade norte-americana. Britney Spears, o seu marido, Sam Asghari, e dois outros convidados estavam a entrar no restaurante quando a cantora avistou o rookie francês escolhido como número 1 no recente draft da liga.

Spears, assumida fã do jogador francês de 19 anos, tentou abordar Wembanyama para pedir uma foto e deu um toque nas costas do atleta dos San Antonio Spurs, o que terá levado o diretor de segurança de Wembanyama a agredir Spears com alguma violência, deitando-a ao chão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após o sucedido, e ao aperceber-se da identidade da cantora, o segurança pediu desculpas à estrela pop de 41 anos pela confusão, justificando-se: "Sabe como é quando está a ser atacada por fãs". Após uma reunião entre as equipas de segurança das duas estrelas, Spears decidiu apresentar queixa às autoridades.