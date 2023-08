Brincadeiras perversas

Se é verdade que o rótulo de "comédia de verão" continua a possuir alguma pertinência para descrever uma das tendências comerciais desta estação, então devemos deduzir que as plataformas de streaming adotaram a velha terminologia. Aí está o exemplo de O Fenómeno dos Peluches, uma realização do casal Kristin Gore/Damian Kulash (ela escritora e realizadora, filha de Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA; ele também compositor e cantor, membro da banda OK Go). É um lançamento da Apple TV+ que, em qualquer caso, nos EUA, teve uma semana prévia de exibição em algumas salas.

De acordo com a legenda de abertura, estamos perante uma história verídica filtrada por uma assumida estratégia de manipulação e ironia. A saber: "Há partes da verdade que não é possível inventar. O resto, inventámos." Os acontecimentos retratados (The Beanie Bubble segundo o título original) envolvem um fenómeno do mundo dos brinquedos: o lançamento, em 1993, dos chamados "Beanie Babies", bonequinhos de peluche da empresa do multi-milionário Ty Warner (n. 1944) que conseguiram um impacto realmente invulgar - entretanto, três décadas depois, segundo a revista Forbes, o património de Ty Warner vale 6.100 milhões de dólares.

Mesmo não esquecendo as liberdades narrativas anunciadas no início, esta é uma abordagem de Ty Warner e, em particular, da sua visão do negócio que resulta numa homenagem, no mínimo, perversa. Na verdade, tal como interpretado por Zach Galifianakis (nosso conhecido, sobretudo, através da série de três comédias iniciada, em 2009, com A Ressaca), Ty Warner, mais do que um estratega da indústria do entertainment, surge descrito como um refinado oportunista, disfarçado, ou mesmo auto-iludido, na sua condição de "eterna criança".

Assim, a criação dos célebres peluches parece ter dependido sempre das ideias criativas de outros. Mais concretamente, de outras, já que o filme pode ser definido como uma colagem de capítulos sobre as atribuladas relações de Ty Warner com Robbie, a sua associada, Maya, especialista nas possibilidades então nascentes da Internet, e Sheila, companheira que, a certa altura, se ilude com uma ligação amorosa "para sempre" - são interpretadas, respetivamente, por Elizabeth Banks, Geraldine Viswanathan e Sarah Snook (a irmã do clã Roy na série Succession).

Galifianakis compõe, com exuberância q.b., a figura quase burlesca do patrão dos "Beanie Babies", mas parece haver um estranho desinvestimento nas inequívocas qualidades das atrizes. Alguns momentos que contrariam essa regra serão, por exemplo, aqueles em que Sheila compreende que a sua utopia amorosa com Ty Warner se decompõe à frente dos seus olhos. Aliás, tais cenas são sintomáticas de uma hipótese que O Fenómeno dos Peluches obviamente reconhece, mas que resiste a explorar em todas as suas consequências: de facto, estamos perante um drama convulsivo, cena a cena disfarçado de delírio cómico nem sempre muito convincente. É pena porque, pelo menos no elenco, talento não faltaria.

