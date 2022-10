Magia e tecnologia juntas são o pão para a boca do cinema de efeitos visuais de Hollywood. Em Braga, a Nu Boyana Portugal estabeleceu-se em 2018 e tem provado até hoje que artistas locais e estrangeiros podem ser fulcrais para grandes produções internacionais. Benesses desta globalização que permite que do Minho sejam criadas explosões, cenários inimagináveis e uma fantasia de larga escala em filmes como Rambo -A Última Batalha, de Alan Grunberg, Hellboy, de Neil Marshall ou o recente O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino, de Patrick Hughes. Ou seja, de Braga a Hollywood vai um pulinho e é nesta casa de efeitos que a Millennium, produtora de peso do cinema americano, conta para polir visualmente os seus filmes. São mais ou menos três dezenas de profissionais que numa moradia no centro de Braga vão compondo efeitos e pequenos truques em múltiplas produções, os chamados VFX, efeitos visuais digitais, criados a partir de computadores.

Braga porquê? "Porque não? Sobretudo agora que cada vez mais estamos numa fase da indústria em que o trabalho remoto e a globalização faz parte da equação. Ao mesmo tempo, foi querer ter qualidade de vida. Eu e a Celine , cuja família é minhota, conhecíamos bem a zona e temos um aeroporto a 40 minutos. E está a correr bem, os bracarenses foram recetivos e muita gente da área quis vir para aqui, mesmo com as resistências de não ser em Lisboa", conta Pedro Domingo, espanhol que juntamente com Celine Fernandes, uma luso-francesa, dirige esta aventura. Ou seja, um investimento em Portugal em nome do amor e da família. Céline salienta outro trunfo de Braga: "É uma cidade que encaixa no significado de smart city e é uma aposta de descentralização".