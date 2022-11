Bosch: Tentações Contemporâneas inagura hoje no MNAA

A exposição Bosch: Tentações Contemporâneas inaugura esta sexta-feira, 18 de novembro, pelas 18 horas, a apresentação das obras de Pedro Portugal e Pedro Zamith na Galeria de Pintura Europeia do Museu Nacional de Arte Antiga que habitualmente expõe As Tentações de Santo Antão, de Hieronymus Bosch, temporariamente cedido ao Palazzo Reale de Milão.

"O MNAA quis utilizar o mesmo espaço para dar visibilidade a obras contemporâneas diretamente inspiradas num olhar atual sobre o famoso tríptico de Bosch: um tríptico de Pedro Portugal, do acervo da Fundação EDP e um conjunto de peças expressamente criadas por Pedro Zamith para o efeito," diz o Museu Nacional de Arte Antiga em comunicado.

A exposição será repartida em duas fases: A primeira irá a apresentar o tríptico Tentações, de Pedro Portugal, a partir 18 de novembro e estará patente até 2023. A segunda fase terá início a 20 de janeiro com as obras de Pedro Zamith substituindo as anteriores, encerrando a mostra em março de 2023, altura em que a pintura de Bosch que lhe deu o mote, regressará ao Museu, ocupando o lugar que lhe pertence.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Serão assim, dois olhares do nosso tempo sobre o tema que tanto espicaçou a inspiração de Hieronymus Bosch: As Tentações de Santo António do Deserto, que em Portugal é identificado como Santo Antão," adianta o MNAA.