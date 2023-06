Book 2.0, uma nova forma de discutir o futuro dos livros e da leitura

Discutir o futuro dos livros em Portugal e na Europa vai ser o objetivo da primeira edição do Book 2.0, uma iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, no Picadeiro Real do Museu Nacional dos Coches.

O Book 2.0 será um encontro de dois dias onde se vão discutir questões sobre o futuro da educação, do livro, da leitura e sobre a diversidade e sustentabilidade. O evento, integrado na Festa do Livro em Belém, contará com a presença de autores internacionais, editores e pensadores.

As inscrições serão abertas ao público, com um limite de 350 lugares, através de uma plataforma de registo online, que estará disponível brevemente.

"Mais do que um evento sobre livros, o Book 2.0 é um convite para explorarmos em conjunto o futuro do livro e da educação e debater as soluções para os desafios que se avizinham. O objetivo da APEL, enquanto entidade organizadora, passa por promover a leitura e impulsionar a literacia, lado a lado com a evolução e as transformações sociais consequentes, mantendo olhar atento às novas exigências digitais, à inclusão e à sustentabilidade", referiu Pedro Sobral, presidente da APEL.

Tal como um livro, o evento está organizado por capítulos que fazem "a ponte entre o aqui e o agora dos livros, e o futuro que os espera". O primeiro capítulo, sob o tema "O Futuro da Edição na Era Digital", e o segundo, " Da Pegada Ecológica à Diversidade", vão decorrer no primeiro dia do evento. No segundo dia vai decorrer o terceiro capítulo com o título "A Educação como um Portal para o Potencial Humano".

Esta é uma iniciativa com origem no desafio lançado pelo Presidente da República à APEL, de criar um espaço onde fosse possível debater questões importantes na educação, na literatura e nas novas tecnologias.

"O Presidente da República, também sempre muito sensível nesta área, questionou-nos quando é que criávamos aqui um espaço de discussão, reunindo os vários intervenientes que estão envolvidos na educação, no livro e na leitura para poder discutir medidas concretas", disse Pedro Sobral durante a conferência de imprensa de apresentação do evento.

Refira-se que será Marcelo Rebelo de Sousa a inaugurar a Festa do Livro em Belém, onde vai decorrer o Book 2.0.

Para o presidente da APEL, objetivo principal do Book 2.0 é obter compromissos escritos, através de um livro branco em que se aborde todas as questões do setor.

"Com este evento, gostaríamos de criar um livro branco sobre a educação. Gostaríamos que houvesse um compromisso idealmente escrito, que sempre sobrevive melhor ao tempo, entre os decisores políticos, os agentes do setor, escritores, tradutores, editores, livreiros, e a APEL, para que possamos ter uma noção clara sobre as políticas públicas, as adaptações que o setor necessita para enfrentar todos esses desafios e àquilo que se refere aos leitores", frisou Pedro Sobral.