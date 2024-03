exclusivo Cultura

Book 2.0. Educação, sustentabilidade e futuro da literatura discutidos em Lisboa

O evento promovido pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros realiza-se nos dias 31 de agosto e 1 setembro no Museu Nacional dos Coches, Picadeiro Real, no âmbito da Festa do Livro de Belém, e terá mais 50 oradores nacionais e internacionais do setor.