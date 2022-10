Como se sente por vir para Portugal para a Amadora BD?

Muito entusiasmado. Ouvi coisas maravilhosas e nunca estive em Portugal antes. Estou muito ansioso. Eu e a minha mulher estamos a viajar neste momento e quando chegarmos a Lisboa vamos ver a cidade um bocadinho e fazer turismo. Espero conhecer toda a gente na convenção. É sempre um prazer conhecer os fãs e é uma das melhores coisas do meu trabalho.

Qual é a diferença entre as convenções americanas e as europeias?

Fui à Grécia, Paris, Londres e Espanha e elas são mais casuais e não são tão rápidas. Enquanto nas americanas, vou, sento-me numa mesa e faço muitos desenhos o dia todo. Estou sempre muito ocupado a dar autógrafos, a falar com os fãs e a desenhar. Na Europa as convenções são mais calmas.