Um milhão e cinquenta e cinco mil entradas pagas para Avatar - O Caminho da Água. Eram estes os números do filme de James Cameron e cuja receita dá mais de 7 milhões e 600 mil euros na passada segunda-feira, de acordo com os dados do ICA, mas um blockbuster da Warner, o novo da DC Comics, Shazam! Fúria dos Deuses, entra apenas com uns modestos 17 mil bilhetes. Não estamos ainda com a embalagem da era pré-pandemia, isso é um facto, mas quem acompanha as receitas das salas costuma apanhar surpresas: as pessoas começam a selecionar mais as idas aos cinemas e quando há um filme que as atrai os números parecem indiciar retoma.

Vejam-se os efeitos dos Óscares para Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo: o filme dos Daniels foi reposto e entrou logo para os lugares cimeiros, estando agora com 36 mil entradas no seu total. Aliás, ao contrário do que foi dito, não foi um flop quando chegou aos ecrãs na passada primavera - mesmo não tendo campanha, foi ficando nas salas bastante tempo e conseguiu beneficiar de um efeito de boca a boca para um lançamento com pouca pompa.