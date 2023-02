Berlinale tocada pelo espírito romântico de Rebecca Miller

O filme de abertura do Festival de Berlim vai ser um caso sério de sorrisos justos, She Came to Me

Começa bem a Berlinale. O filme de arranque tem tudo para ser um "agrada-multidões" genuíno. Chama-se She Came to Me e é um projeto de paixão da atriz e realizadora Rebecca Miller, conhecida também por ser a filha de Arthur Miller e a mulher de Daniel Day Lewis. Uma comédia romântica que volta a confirmar Miller como uma cineasta perita em gerir trocas de coração e romances adultos. Desta feita, conta a história de um compositor de óperas em bloqueio criativo que encontra numa ninfomaníaca o tema para o seu próximo libreto. Ao mesmo tempo, o seu casamento com a sua antiga psiquiatra está em crise e, como se não bastasse, tem ainda que gerir uma acusação sob o seu filho de conduta sexual criminosa.

Na verdade, o grande tema desta comédia exibida fora de competição é podermos ser todos viciados no romance, tal como a personagem de Marisa Tomei, a capitã de um navio cargueiro que decide instalar-se em Brooklyn. Rebecca Miller sabe cruzar histórias e situações sem nunca sucumbir à leveza frívola das comédias românticas dominantes do cinema americano, apenas algumas vezes parece embrulhar-se no choque dos registos: isto vai da mise-en-scéne de efeitos surreais a um certo naturalismo lúdico. Seja como for, tudo parece ser comandando por um elenco em estado de graça, com destaque para Peter Dinklage e uma Marisa Tomei sem artifícios e no seu melhor papel em anos.

She Came to Me é realmente um tónico novo no que à comédia romântica diz respeito. Em vez de ir à gargalhada, caça antes o sorriso. E fá-lo com uma gentileza feminina, a mesma que Miller já mostrava em Maggie tem um Plano ou A Balada de Jack e Rose. Ao repensar o cinema romântico e a sua própria inocência, o filme faz-se também valer de uma qualidade excêntrica, falando com elevação de temas como o racismo, a saúde mental e os egos artísticos. No fim, há um bónus lindíssimo: Bruce Springsteen com um original e no qual é abordada essa dependência do amor. Em Portugal não irá passar ao lado: chegará aos cinemas pela NOS Audiovisuais.

Entretanto, no Mercado

Na abertura do mercado, Berlim anuncia alguns títulos com potencial. Ao que parece a moda dos "biopics" não esmorece. Já foi posto à venda a história da vida de Patricia Highsmith, Switzerland, de Anton Corbijn, o cineasta de Control. Helen Mirren será a escritora famosa, ela que este ano apresenta aqui Golda, outro "biopic", este de Golda Meier, antiga primeira-ministra de Israel. Mas outra biografia já também está à venda, a de Charles Aznavour, mítica voz da canção francesa. Mehdi Idir será o realizador e Tahar Rahim o protagonista. O filme chamar-se-à Monsieur Aznavour e apenas começa a sua rodagem este verão.

Mãe Galiza

Na secção Panorama, destaque para um filme que vai ficar célebre: Matria, de Álvaro Gago Diáz, exemplo mais do que feliz do atual estado do cinema galego. Uma história nos arredores de Pontevedra sobre o percurso de uma mulher que trabalha precariamente numa fábrica e tem uma relação tóxica com um homem infiel. Um filme do lado dos trabalhadores filmado com um realismo que nunca é brutamontes.

Matria é uma homenagem explícita e brutal às mães solteiras espanholas trabalhadoras e um atestado do espírito de resiliência de uma certa Espanha que face às injustiças sociais não abdica de viver e amar livremente. Um belo filme possuído por uma obstinação sôfrega, daquelas que nos deixam sem fôlego, tal como a protagonista, uma Maria Vásquéz que depois deste filme tem as portas abertas ao estrelato. Aconteça o que acontecer nesta Berlinale, Matria será sempre uma das descobertas fortes do festival. Na Galiza há talento cinematográfico que importa estar atento.

dnot@dn.pt