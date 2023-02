Berlinale. "Estou sim?"- A rede não cai em BlackBerry

A nossa vida sem smartphones e o que aconteceu depois. O "era uma vez" do blackberry deu um filme chamado BlackBerry, de Matt Johnson, cinema canadiano desenvolto e solto a contar a incrível história verdadeira do criador do telemóvel que foi líder de vendas na América e que nunca foi campeão em Portugal. Está em competição na seleção oficial e é a primeira boa surpresa do concurso.

Filmado em modo de guerrilha por Matt Johnson, uma espécie de cineasta nerd radical do Canadá, BlackBerry é a crónica da invenção que mudou a economia do Canadá, o smartphone que pôs a América a gastar dados e a enviar emails do telemóvel. A história anda à volta de um artigo do The Globe and Mail que investiga tudo o que aconteceu na ascensão e queda deste telemóvel arruinado com a chegada do iPhone da Apple. Por um lado, vemos o génio distraído que criou o aparelho, Mike Lazaridis (a amora negra do nome do aparelho é derivada de uma nódoa da sua camisa), do outro, o agressivo CEO Jim Balsillie, o homem que subestimou a concorrência e fez uma gigante fraude com as ações da empresa. Na essência, é um conto de ganância e poder masculino tolo, narrado com uma genuína garra e um ritmo acelerado. Precisamente por isso, ontem já se sabia que era uma aquisição da Paramount para muitos territórios.

Se for preciso encontrar referências, BlackBerry é um pouco o Wall Street, de Oliver Stone, para millenials, sobretudo pela sua atitude punk. Ou seja, não vai buscar inspiração a A Rede Social, de David Fincher nem a Steve Jobs, de Danny Boyle - quer apenas ser um Wall Street dos pequeninos, mostrando o espírito que reinava na empresa de Lazaridis, onde nem havia budget para máquinas de fax e o mais importante eram as noites de cinema onde se reviam Indiana Jones, Os Goonies e Eles Vivem. Esse é o espírito desta descrição do final dos anos 1990. Matt Johnson encena esse fascínio retro-tech com um humor no ponto. Em suma, um filme despachado, funcional e bem didático sobre a cabeça dos homens de negócio. É raro o cinema norte-americano ser tão estimulante a filmar o ponto de ebulição de um negócio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fora de competição, na Berlinale Speciale, extravagância da grande vinda da Coreia do Sul. Chama-se Boksoon tem de Morrer, de Byun Sung-hyun, e é insólita a ironia de ver em grande ecrã um filme de grande ecrã que depois só vai chegar ao mundo numa plataforma, neste caso a Netflix. Ou melhor, o que será que passará para o espectador caseiro com o delírio das cenas de ação que aqui se propõem? Antes de mais, fica o disclaimer: são coreografias ao nível do melhor que se vê na franquia John Wick mas com uma montagem vertiginosa que é eminentemente autoral.

Estamos na presença de um filme sobre o mundo das empresas de assassinos contratados e os códigos de honra que regulam esse mercado. Tudo pode mudar quando uma assassina de elite é marcada para morrer pelos seus colegas, mas mais do que a intriga o que é exaltante aqui é sempre o ziguezague ético das personagens, ora presos a segredos, ora presos a uma moral que não os impede de matar a torto e a direito. Tarantino é para aqui chamado e a dada altura é inevitável a sombra de Kill Bill.

Boksoon tem de Morrer é cinema de ação com uma bravura empolgante e esta heroína de ação convence sem ser cópia conforme do cinema de Hollywood. Na Coreia do Sul o cinema de género está em grande forma e recomenda-se. Para conferir na Netflix já para o próximo mês.

The Survival of the Kindness - O peso insustentável da alegoria .

Mas de desilusões também se vive nesta Berlinale. A primeira veio da Austrália: The Survival of the Kindness, do neerlandês Rolf de Heer, radicado há anos no país dos cangurus, desta vez com um ambicioso conto apocalíptico em que se segue a fuga de uma mulher negra num deserto onde as pessoas deixaram de comunicar e a pele negra não é tolerada por brancos que tentam sobreviver a um vírus terrível.

Heer sabe enquadrar a paisagem e o desespero de uma mulher sobrevivente mas exagera no grau panfletário de mensagem ambiental. Por muito que tenha capacidade intrigar, é um filme sempre fechado no seu conceito e com uma partitura musical a sublinhar tudo, em especial a mensagem sobre o racismo. Enfim, um considerável lamento em forma de bocejo.

E nesta primeira Berlinale pós restrições da pandemia, é bom perceber que a imprensa internacional veio em grande peso. As sessões estão sempre esgotadas e sala dos jornalistas também à cunha, mesmo quando este ano o festival tenha cortado nos dias de oferta de hotel, nas habituais mochilas e nos convites para a festa de abertura. Sinais de crise? Talvez apenas opções desta nova direção, a mesma que suprimiu uma das coqueluches do festival: a secção Cinema Culinária, onde se via um filme e se jantava por um preço assinalável.

dnot@dn.pt