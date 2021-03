A tradição ainda é o que era: mesmo em tempo de pandemia, em modo online, a Berlinale continua a afirmar-se como um evento em que a valorização das memórias históricas define um vetor essencial de programação.

Dois títulos presentes no Forum são exemplos eloquentes: The First 54 Years - An Abbreviated Manual for Military Occupation, do israelita Avi Mograbi, propõe um inventário obsessivamente descritivo da ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza pelo exército de Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967 ("os primeiros 54 anos", como refere o título); por sua vez, À Pas Aveugles (qualquer coisa como "caminhando às cegas") prolonga o trabalho do documentarista francês Christophe Cognet sobre o poder revelador das imagens e, muito em particular, o seu papel no infinito labor de conhecimento do Holocausto e, mais especificamente, da vida e da morte nos campos de concentração.