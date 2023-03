Estreia-se esta quinta-feira mais um dos filmes nomeados para Melhor Filme nos Óscares, o panfleto politicamente correto A Voz das Mulheres, de Sarah Polley. Dois dos membros do elenco defendem-no com unhas e dentes numa entrevista virtual a partir de Londres: Ben Whishaw e Claire Foy. O cinema de mensagem feminista mostra as suas garras.