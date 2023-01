BD de Ram V e Filipe Andrade sai este ano em Portugal

A banda desenhada The Many Deaths of Laila Starr, escrita pelo autor indiano Ram V e desenhada pelo português Filipe Andrade, vai ser editada em Portugal, entre maio e junho, revelou à Lusa a editora G.Floy Studio.

The Many Deaths of Laila Starr (As muitas mortes de Laila Starr, em tradução livre), foi editado originalmente nos Estados Unidos numa série curta de volumes pela Boom! Studios e compilada depois num só tomo.

A obra é uma história sobre vida, espiritualidade e imortalidade, ambientada em Bombaim, onde a Morte é relegada para o mundo dos vivos.

Ocupando o corpo de uma jovem rapariga, Laila Starr, a Morte fica a saber que a sua existência vai deixar de fazer sentido, por causa do nascimento de um bebé que, no futuro, descobrirá a imortalidade.

A banda desenhada conta com desenho original de Filipe Andrade, há muito a trabalhar no mercado internacional para editoras estrangeiras, e cor de Inês Amaro.

Além de ter reunido vários elogios da crítica especializada, The Many Deaths of Laila Starr foi nomeado para os prémios norte-americanos Eisner e Harvey e para o prémio de melhor BD de 2022 pela Associação de Críticos e Jornalistas de BD de França.

Do plano editorial português deste semestre da editora G.Floy Studio - que opera no mercado português, dinamarquês e polaco - faz parte também a tradução de outro título da norte-americana Boom! Studios, intitulado "BRZRKB", com argumento coassinado pelo ator Keanu Reeves e pelo argumentista Matt Kindt, com desenho de Ron Garney.