Bayard Rustin: ele tinha um sonho

Um biopic sem rasgo mas com um ator de cabeça erguida e charme espirituoso pode sobreviver à irrelevância. Eis o mérito de Rustin, de George C. Wolfe, narrativa de um rosto oculto do movimento dos direitos civis, a que Colman Domingo dá vida com garra sorridente e lágrima no canto do olho. Uma estreia Netflix.