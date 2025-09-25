Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Leonardo DiCaprio: a América e os seus fantasmas.  
Cultura

'Batalha Atrás de Batalha'. A América e o seu paraíso perdido

Paul Thomas Anderson reafirma-se como um dos grandes criadores de Hollywood: 'Batalha Atrás de Batalha', com Leonardo DiCaprio, desenha o retrato de um anti-herói assombrado pelo seu próprio passado
João Lopes
Cinema
estreias da semana
edição impressa

