Um centro cultural de cinema. Só a frase é música para os ouvidos de quem vive e ama cinema. Mas o Batalha - Centro de Cinema, nova encarnação do velhinho Batalha, da Praça da Batalha no Porto, vai ser mais do que isso. Será um polo das artes cinemáticas do Porto para o mundo. A sua recuperação de mais de 5 milhões de euros já compensou: os tais frescos censurados de Júlio Pomar que as obras destaparam são de uma beleza pungente e todo o visual clássico e moderno das novas salas e fachadas desconcertam pela positiva.

Já com uma procura de bilhetes muito boa, este novo Batalha inaugura esta sexta-feira com uma programação de autor que integra encomendas, concertos, performances, biblioteca e arquivo. Muito mais do que um cinema para dar ao Porto um novo peso na balança da oferta cinéfila no país. Depois da Casa de Cinema Manoel de Oliveira em Serralves, do sucesso contagiante das salas Trindade e Passos Manuel e dos ciclos da Medeia, o Porto impõe-se como alternativa de respeito às ofertas da capital.