Está tudo a acontecer ao aparato da estreia de Barbie, excentricidade de um estúdio de Hollywood, a Warner, que de uma ideia duvidosa de adaptar a vida de uma boneca ao grande ecrã, está a devolver o prazer das massas irem ao cinema. O mérito é dos cineastas, neste caso Greta Gerwig, que teve liberdade para dirigir um filme com um guião escrito a meias com o companheiro, Noah Baumbach (cineasta de A Lula e a Baleia e Marriage Story), com um discurso político. Mas o que "acontece" sobretudo é continuar a ser cinema e não meramente um triunfo de marketing.

Mas essa contaminação do rosa choque é fruto de muitos fatores, todos eles, obviamente, alavancados pelo inteligente marketing saído dos gabinetes da Warner, mas sobretudo pela própria "boa vontade" que este objeto criou antes de ser visto, sobretudo a partir da divulgação das primeiras imagens. Um tal "goodwill" nunca dantes visto em Hollywood. Aliás, como objeto no total, Barbie é um caso pioneiro: não se trata de um blockbuster identificável: não há super-heróis, a vertente de musical não é assumida por completo e os seus pontos de conexão com géneros são falíveis - a sua mistura de feminismo de entretenimento com a escala de grande produção baralha as perceções. O que provoca a adesão imediata será o lado de "novidade" completa, a estética delirante através das berrantes componentes cromáticas, a identificação afetiva com o fenómeno pop do mundo Barbie e a sensação de automático zeitgeist que ninguém quer ficar de fora.