Ausentes: espoliados e justificados

O olhar hipnótico de Mia Goth em Pearl, de Ty West, a mise-en-scène pudica de Charlotte Wells em Aftersun e a excentricidade exótica de um filme indiano chamado RRR serão os pecados capitais em termos de ausência nesta noite dos Óscares.

De Mia Goth, a atual coqueluche do "acting" na América, temos a certeza de que o que faz em Pearl (inédito entre nós) é da ordem do profano e do sagrado. Um trabalho de interpretação seminal, celebrado como triunfo inédito no Festival de Veneza. Ainda houve uma campanha para a colocar nas nomeadas mas continua a haver preconceito com o género do terror, mesmo quando a visão da atriz (sim, ela criou o papel, juntamente com West) é um diálogo sobre a perspetiva do determinismo de um corpo feminino num pesadelo de ordem patriarcal. A atriz de origem brasileira ainda vai ter de esperar pela sua hora, tal como a realizadora de Aftersun, aclamada nos BAFTA e em outros prémios da indústria. A escocesa não terá tido máquina promocional para ficar uma das cinco nomeadas e este era um ano em que fica flagrante a ausência de uma mulher, quanto mais não seja porque nos últimos dois anos a estatueta aqui foi sempre para uma realizadora.

A outra ausência injusta é de RRR, de S.S. Rajamouli, que a dada altura na temporada dos prémios, perfilava-se como possível nomeado para melhor filme. Ficou-se pela nomeação para a sua canção viral, Naatu Naatu, aperitivo para a demência selvagem de um filme que provoca o olhar ocidental. Seria uma nomeação verdadeiramente inclusiva e reveladora de uma vontade transformadora da Academia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Felizmente, surgiram também ausências que são um alívio. Explicando melhor: filmes e interpretações de que se falava muito e que tinham mérito limitado, como era o caso de Viola Davis em A Mulher Rei. A grande atriz americana já fez muito melhor no passado e não desfazendo o seu esforço (quase apenas atlético), seria uma nomeação preguiçosa. Outro caso de ausência notada mas justificada é a atriz de Justiça para Emmett Till (quase a estrear em Portugal), Danielle Deadwyller, que parecia ir ficar na lista apenas para cumprir a vaga de uma atriz afro-americana.

Surpresa ou não, aplauda-se também o bom senso de rejeitar Black Panther- Wakanda Forever na categoria de melhor filme, não só porque se trata de um tiro ao lado no universo cinemático da Marvel mas porque os blockbusters já aí estão bem representados com obras como Avatar - O Caminho da Água e Top Gun: Maverick, que também felizmente não deu a Tom Cruise uma nomeação de melhor ator.

Mas aperta o coração ver de fora Olivia Colman em Império da Luz, uma das obras-primas de Sam Mendes, Margot Robbie em controlo absoluto no excesso que é Babylon e Brad Pitt em grande forma no mesmo filme. À porta, porque não cabem todos, sente-se que ficou um filme de prestígio como Ela Disse, de Maria Schrader, talvez porque tenha dado o seu slot a O Triângulo da Tristeza, o papa-prémios de Ruben Östlund. E também não é preciso ser patriota para perceber que é algo injusto Filipe Melo e o seu O Lobo Solitário não terem ido da short-list para as cinco melhores curtas de imagem real...