Atriz e realizador russos descolam para filmar primeiro filme no espaço

Uma atriz e um realizador de cinema russos viajaram esta terça-feira para a Estação Espacial Internacional, com a missão de fazerem o primeiro filme do mundo em órbita.

A atriz Yulia Peresild e o realizador Klim Shipenko descolaram para a Estação Espacial Internacional na nave russa Soyuz com o cosmonauta Anton Shkaplerov, um veterano em três missões espaciais.

As imagens foram transmitidas em direto pela Agência Espacial Russa (Roscosmos).

O Soyuz MS-19 descolou conforme programado às 09:55 (horas em Lisboa) da instalação de lançamento espacial russa em Baikonur, Cazaquistão, estando programada para atracar na Estação Espacial Internacional às 13:12.

Oficiais espaciais relataram que a tripulação estava a sentir-se bem e todos os sistemas da nave espacial estavam a funcionar normalmente.

Filme conta a história de um cirurgião que viaja para a estação espacial para salvar um tripulante que sofre um problema cardíaco

A atriz e o realizador terão 12 dias para filmar segmentos de um novo filme intitulado "Challenge", no qual um cirurgião interpretado por Peresild viaja para a estação espacial para salvar um tripulante que sofre um problema cardíaco.

Numa conferência de imprensa antes do voo, na segunda-feira, Peresild e Shipenko reconheceram que foi um desafio adaptarem-se à disciplina rígida e às exigências rigorosas durante o treino do voo.

O voo da equipa cinematográfica acontece no mesmo dia em que a Rússia anunciou o adiamento do lançamento da nave Luna-25 para o polo sul da Lua até julho de 2022.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, em declarações ao Primeiro Canal, citadas pela EFE, antes do lançamento do Soyuz MS-19 que levou a equipa de cinema para o espaço.

"No próximo ano, em julho, planeamos uma missão à Lua, Luna-25, disse Rogozin.

A Rússia inicialmente queria enviar o Luna-25 em outubro deste ano, mas em agosto atrasou a missão para maio de 2022 para permitir mais tempo para realizar testes adicionais no equipamento de bordo.