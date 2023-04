Atriz de 26 anos, estrela em série da Netflix, encontrada morta em casa

A atriz sul-coreana Jung Chae-yul, de 26 anos, que se tornou popular na série Detetive Zombie, foi encontrada morta em casa.

As causas da morte da atriz, que também era modelo, são para já desconhecidas, tendo a agência que geria a sua carreira pedido que não sejam espalhados rumores sobre o que terá causado o desaparecimento de Jung Chae-yul, que ganhou notoriedade na série transmitida pela Netflix.

Além do papel em Detetive Zombie, a atriz sul-coreana participou ainda na série K-Pop Not Done My Best e no filme Deep, de 2018. Nesta altura, estava a preparar-se para entrar numa nova série Wedding Impossible.