Ator Pedro Barroso perdeu os sentidos num grave acidente de viação

O ator português Pedro Barroso, de 37 anos, teve um grave acidente de viação há uma semana, na sequência de um choque frontal quando regressava a casa, tendo inclusive sido batido com a cabeça, razão pela qual perdeu os sentidos.

Foi o próprio ator, através da sua conta oficial de Instagram, que contou este domingo a história do acidente. "Um choque frontal, numa curva sem visibilidade, a um minuto de casa, onde ninguém teve culpa", escreveu.

Pedro Barroso disse que os passageiros que seguiam com ele e o condutor do outro automóvel ficaram bem. O ator, porém, perdeu os sentidos. "Instintivamente, desviei o carro e pus mãos e braços para os proteger, alargando o cinto, o que fez com que fosse projetado e batesse com a parte lateral da cabeça no vidro do carro. Os airbags não dispararam e o embate com a minha cabeça foi grande, o que fez com que perdesse os sentidos", contou.

O ator revela que só recuperou os sentidos quando estava no hospital "já com todos os exames feitos" e que a sua primeira preocupação foi saber o estado de todos os envolvidos. O ator conta ainda que na segunda-feira a seguir ao acidente começou a ter "tonturas ao caminhar, pressão na cervical e má disposição" , mas que tem conseguido recuperar.

"Realmente todos temos a vida por um fio e houve alturas em que vivi de mais", refletiu o ator.