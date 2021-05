Ator Mário Coelho vence Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II

O ator Mário Coelho é o vencedor da segunda edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, galardão de caráter anual que pretende reconhecer e promover os talentos emergentes no panorama teatral.

No ano passado, o ator criou a partir de casa, durante o primeiro confinamento, a websérie de oito episódios Vai Ficar Tudo Bem!. Nascido em Lisboa em 1994, o também encenador, dramaturgo e produtor dos seus próprios espetáculos ingressou em 2012 na Escola Superior de Teatro e Cinema.

Três anos depois estreou a sua primeira criação, é possível respirar debaixo de água, na galeria Manteigaria Lisboa. Desde então encenou já seis criações próprias.

Agora, sucede à atriz, encenadora e dramaturga Sara Barros Leitão, vencedora da primeira edição do prémio, entregue em 2020.

O Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II tem um valor pecuniário de cinco mil euros€ e é atribuído anualmente a um profissional de teatro, que tenha até 30 anos de idade, e cujo trabalho artístico se tenha destacado no ano anterior à atribuição do Prémio.

Eleito por um júri composto por 13 profissionais representativos de diversas áreas associadas ao meio artístico e cultural português, Mário Coelho recebeu o prémio ontem, numa cerimónia que decorreu na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II e que contou com a presença da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, de representantes do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal - entidades responsáveis pela atribuição do Prémio, e de vários elementos do júri. A apresentação da cerimónia esteve a cargo do ator e locutor de rádio Rui Maria Pêgo.

Na avaliação os artistas foram tidos em conta a qualidade da sua prestação artística no ano a que se refere o prémio, o contributo da sua prestação artística para o desenvolvimento e fortalecimento da área teatral, a capacidade de crescimento e valorização da sua carreira, nacional e internacionalmente e a introdução de elementos de inovação ou diferenciação na sua prática profissional.

O júri do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II 2020, responsável pela eleição de Mário Coelho, foi constituído por Álvaro Correia, Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro, Inês Barahona, Isabél Zuaa, John Romão, José António Tenente, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Horta, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão e Tónan Quito.

Esta distinção resulta de uma parceria entre o Teatro Nacional D. Maria II e o Grupo Ageas Portugal, e pretende ser um incentivo ao desenvolvimento do trabalho artístico no âmbito teatral.