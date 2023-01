Ator Julian Sands desaparecido há quase uma semana

O ator britânico Julian Sands, de 65 anos, está desaparecido desde sexta-feira, depois de uma caminhada nas montanhas do norte de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos.

Segundo a notícia da BBC, o ator desapareceu na área de Baldy Bowl quando estava mau tempo nas montanhas de San Gabriel, por volta das 19h30.

As equipas de regaste abandonaram o local durante o fim de semana, devido ao risco de avalanche, mas continuaram as buscas com drones e um helicóptero sempre que as condições atmosféricas o permitem.

O chefe da polícia de San Bernardino garantiu que, quando as condições fossem mais seguras para as equipas de resgate, as buscas iriam prosseguir no terreno.

Afirmou ainda que respondeu a 14 chamadas no Monte San Antonio, conhecido localmente como Monte Baldy, e nas áreas circundantes nas últimas quatro semanas. Alertou ainda para as pessoas"ficarem longe" dessa área.

"Neste momento, é extremamente perigoso e até mesmo os alpinistas mais experientes estão a ter problemas", disse o departamento da polícia local citado pela BBC. As equipas de resgate estão também à procura de outro alpinista americano que desapareceu nas mesmas montanhas.

Na semana passada, uma mãe de quatro filhos que amigos descreveram como uma alpinista experiente morreu depois de deslizar mais de 500 pés no Monte Baldy.

Julian Sand é conhecido pela sua atuação em filmes e séries de televisão, incluindo os filmes Quarto com Vista sobre a Cidade (Room With a View) e Benediction e a série Smallville.