Guillaume Canet está com um sorriso cansado. Há dias que está a dar entrevistas em formato de maratona para promover o seu Astérix e Obélix: O Império do Meio, onde é realizador e dá o corpo ao pequeno herói gaulês. Quem o vê lourinho e com os efeitos da poção mágica esquece-se que esta estrela do cinema francês já está quase nos 50 e os brancos abundam. Os seus olhos não escondem o cansaço que esta operação levada à cabo pela Unifrance lhe está a provocar - todos os anos em janeiro, distribuidores de cinema e imprensa de todo o mundo vão a Paris ver os novos filmes franceses da temporada. Os distribuidores vão ao mercado e tentam comprar a bom preço e os jornalistas são convidados a entrevistar os cineastas e as estrelas. No caso desta nova encarnação de Astérix, a sessão de apresentação do filme é na sede da própria Pathé, a maior casa de produção francesa a par com a Gaumont. Na sessão em que o DN tem direito a estar presente ninguém parece muito convencido com o resultado, mas talvez será justo dizer que é muito superior às anteriores tentativas de captar o espírito de Goscinny e Uderzo.

Ibrahimovic, o veterano do Milan no grande ecrã