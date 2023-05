As senhoras só querem divertir-se 

Foi Nora Ephron quem disse que "as comédias românticas têm de ser engraçadas e românticas". Uma verdade de La Palice, proferida pela rainha desse género cinematográfico nos anos 1990, adequada para iniciar qualquer conversa à volta do assunto. Ora bem: Do Jeito que Elas Querem - Um Novo Capítulo não será o melhor exemplo para fazer justiça às palavras de Ephron, mas leva-nos a ruminar um pouco sobre a muito contemporânea falta de qualidade das comédias românticas que grassam nos cinemas. O que é feito dos diálogos inteligentes? Das frases que ficam no ouvido? Das cenas com o mínimo de valor clássico? Se Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen não têm a resposta é porque, em vez de quatro personagens à procura de um autor (isso seria pedir muito), são aqui quatro atrizes à procura de um filme.

O primeiro Book Club (2018) deixou claro que a sua única razão de ser assentava neste quarteto de estrelas septuagenárias (Fonda, uma vistosa octogenária), amigas de longa data animadas com a leitura de As Cinquenta Sombras de Grey. Tinha os seus momentos. Agora, Book Club: The Next Chapter volta a juntá-las... só porque sim. É certo que qualquer motivo é bom para reencontrar no grande ecrã estas lendas femininas, sobretudo, para dizer ao mundo que as atrizes depois da meia-idade ainda podem perfeitamente representar mulheres com sangue na guelra e desejos próprios. Pedia-se apenas que o realizador Bill Holderman tivesse algum discernimento para perceber que um filme é um bocadinho mais do que um conjunto de cenas breves e formulaicas com quatro amigas a dizer banalidades mais ou menos espirituosas para fazer avançar a história.

Apesar de tudo, há uma razão para Vivian (Fonda), Diane (Keaton), Sharon (Bergen) e Carol (Steenburgen) voltarem a reunir-se: estão desertas por matar saudades depois de uma pandemia que reduziu os seus encontros a janelas de Zoom. E quando se abraçam, qual é a novidade que desperta o desejo de uma aventura conjunta? Vivian está para casar (algo que não combina com ela) e há uma viagem prometida a Itália que acabou por nunca ser feita. O "nunca" transforma-se em "agora" e as senhoras seguem para a terra da pasta e do vinho com o intuito de aproveitar os últimos dias de solteira da jovem Fonda...

Tal como as amigas, quase sempre com uma bebida alcoólica na mão, Do Jeito que Elas Querem - Um Novo Capítulo luta para nos incutir uma ligeira embriaguez de conforto e boas energias, mas o máximo que consegue são algumas deixas hilariantes de Candice Bergen, ou comentários ao estilo de Jane Fonda, que provocam genuínas gargalhadas. De resto, contentemo-nos com piadas picantes, música foleira, um chorrilho de clichés turísticos e românticos, para além dos pirosos diálogos motivacionais - ou não fosse a epígrafe do filme uma frase de Paulo Coelho sobre o destino. Tudo bem.

A melhor maneira de não descredibilizar o esforço é olhar para Book Club como uma espécie de documentário: ver o entusiasmo destas quatro atrizes juntas, mesmo que limitadas por um guião com cheiro a naftalina, não permite a total indiferença.

