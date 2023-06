As sementes de uma mudança do cinema português

A crise dos números de bilheteiras do cinema português foi o grande elefante na sala numa reunião que agregou várias vozes do setor. Uma ótima iniciativa que terá de ter sequelas...

1967 está longe. Foi o ano em que no Cinema Batalha, no Porto, um grupo de cineastas organizou a Semana de Estudos sobre o Novo Cinema Português. Agora, no Batalha Centro de Cinema, outros desafios, outras discussões nos Novos Encontros do Cinema Português, que tiveram lugar esta semana e juntaram profissionais do cinema nacional das mais variadas áreas para uma série de debates que quiseram apontar para uma reflexão sobre os caminhos desta arte neste momento.

Encontros que praticamente encheram a plateia da belíssima sala do Batalha e que se dispuseram segundo temas como Educação, Distribuição/Exibição, Crítica e Produção. Uma organização oportuna do Cineclube do Porto com o apoio da Gulbenkian e da C.M. do Porto, precisamente os mesmos que em 67 conseguiram formar um manifesto para o cinema português que viria a deixar marcas.

Hoje, depois de toda esta discussão, podem sair marcas? Essa questão vale muito dinheiro, mas independentemente de tudo o que se falou e que se pôs em cima da mesa, estes encontros conseguiram deixar no ar uma partilha de uma vontade de mudança. Mesmo que não tenham saído conclusões - quase impossível para dois dias de diálogos - conseguiram-se ouvir ideias, conceitos, pontos de posição e, sobretudo, uma variedade de vozes, mesmo que entre distribuidores, jornalistas, programadores, cineastas e produtores, poucas mulheres tenham sido chamadas aos painéis, questão que foi vincada e notada. Tudo isto aberto ao público e com entrada livre, sem desculpas para a chamada indústria portuguesa que refila a torto e a direito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

João Matos, o produtor da Terratreme e a representar a APORDOC, um dos mais interventivos nos vários painéis, estava visivelmente agradado com este evento: "estes encontros conseguem juntar diferentes pessoas do setor para discutir algo comum: o panorama do cinema português de hoje e dos últimos 20, 30 anos e, na medida possível, para os próximos 20... Enfim, o futuro é uma incógnita: se pensarmos sempre de cinco anos para a frente, saberemos que o cinema irá mudar. O panorama de consumo e produção mudou mas o que há a fazer é ir avançando". Durante o painel de Distribuição/Exibição, Matos defendeu uma ideia forte de se apostar na figura do programador, de autarquias e cineateatros efetivarem a programação assinada, embora também tenha concluído que nestes encontros o mesmo setor terá falado demasiado para o seu próprio umbigo.

Ainda a nível de exibição, o produtor e distribuidor Luís Urbano interveio da plateia, assumindo não ser segredo fazer parte de um consórcio que está a tentar a reabertura do cinema King, em Lisboa, embora destacando que o Estado terá de ajudar a iniciativa privada nestes casos, propondo uma linha de apoio à distribuição não convencional. Pedro Borges, da Midas Filmes e do Cinema Ideal, a esse propósito, foi claro enfatizando a falta de cinemas no país, com exceção do seu Ideal, Nimas, City Alvalade e Trindade: "os multiplexes não são cinemas, são lojas de centro comercial. Há que haver um plano de emergência de exibição!", recordando que os principais prejudicados pela invasão de canais de streaming são as salas. Percebeu-se literalmente que o esvaziamento de um público de cinefilia pode comprometer a sobrevivência dessas poucas salas. Curiosamente, num debate sobre o papel da crítica, Vasco Câmara, do Público, perguntava se a culpa de todos esses números de crise não será também do público: "será que estamos naquele momento em que nunca tivemos tão maus espectadores? Acredito que sim".

Do habitual queixume deste tipo de conferências e encontros, claro, o ICA, o instituto, que regula este sector, foi o saco de boxe que mais socos apanhou. O habitual, portanto, embora seja curatorial o facto de em nenhum dos debates alguém do instituto estar convidado. E, pelas palavras de muitos intervenientes, espera-se que a tendência dos profissionais é estarem mais politizados, com maior empenho de luta pelos seus direitos.

Pandora da Cunha Telles, produtora de Rabo de Peixe, achou muito interessantes estes encontros, mesmo não deixando de fazer um reparo: "achei que fez falta encontrarmos aqui os grandes exibidores, mas mesmo assim o olhar foi muito genuíno sobre a realidade portuguesa".

Agora, num espaço de dois, três meses, haverá um documento preparado pelo Batalha que será um ponto de partida para que este debate tenha dado mesmo sementes. "Daqui surgiu uma discussão alargada, conseguimos vencer o palco: equilibrámos as vozes dos participantes convidados e os da plateia. Todos os presentes foram participantes ativos", concluiu Guilherme Blanc, responsável pelo Batalha Centro de Cinema.