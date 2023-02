Um homem que caminha pelas ruas de Nápoles. Podia ser este o subtítulo de Nostalgia, filme que se estreia em Portugal na mesma altura em que o realizador, Mario Martone, acaba de apresentar o seu mais recente documentário no Festival de Berlim (Laggiù Qualcuno mi Ama, sobre o estimado ator Massimo Troisi). A coincidência não deixa de ser curiosa, até porque foi também num festival em Lisboa, o último LEFFEST, que conversámos com o cineasta italiano sobre esta anterior ficção baseada num romance de Ermanno Rea: em Nostalgia seguem-se os passos de Felice Lasco (a musicalidade dos nomes importa), um homem que trocou o seu bairro em Nápoles pelo Egito e regressa para se reencontrar com o passado e abraçar a mãe idosa, que deixou para trás na sua fuga de adolescente.

Nos olhos tristes e silenciosos de Pierfrancesco Favino vislumbramos a mistura de sentimentos desse corpo que não resiste a fundir-se com as ruas, como que à procura do trajeto íntimo da memória. Alguém que agora fala árabe mas reaprende a língua afetiva, em jeito de dialeto de amor, numa busca de identidade pronta a responder ao apelo da nostalgia. É aí que entram as lembranças do seu melhor amigo, Oreste Spasiano - uma página luminosa e sombria do passado -, e o desejo de perceber a dinâmica do bairro "vigiado" pelo pároco que orienta os mais jovens na luta local contra os gangsters rivais.