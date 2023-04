As palavras assombradas

De que falamos quando falamos de Marguerite Duras? Quase três décadas passadas sobre a sua morte (em 1996, contava 81 anos), a pergunta arrasta um suave assombramento. Yann Andréa (1952-2014), companheiro dos anos finais da escritora e cineasta, lidou de forma direta com tal mistério. O seu legado é agora matéria de um filme prodigioso e inclassificável, realizado por Claire Simon - intitula-se, justamente, Quero Falar sobre Marguerite Duras.

O título original é Vous ne Desirez que Moi. A versão portuguesa encontra a justificação no livro de Yann Andréa, Je Voudrais Parler de Duras (ed. Pauvert/Fayard, 2016). Aliás, trata-se de uma edição resultante de uma conversa conduzida pela jornalista Michèle Manceaux (1933-2015). Foi ela que o entrevistou, precisamente sobre a sua relação com Duras - um amor radical e convulsivo que a própria Duras enunciou através da frase do título, "vous ne desirez que moi", qualquer coisa como "só me desejas a mim" (se trocarmos o "vous" francês pelo "tu" português). Nas legendas portuguesas encontramos uma boa alternativa: "sou tudo o que desejas".

Para Yann, Marguerite foi essa "totalidade" que começou a instalar-se na sua vida através dos livros e, depois, dos filmes de Duras - ele viria mesmo a surgir em dois deles (Agatha et les Lectures Illimitées e L"Homme Atlantique, ambos de 1981). A partir do momento em que se conhecem, a sua relação refaz todo o mapa da vida de Yann, cruzando ternura e crueldade: Yann é homossexual e encontra um ser que, como ele explica, o deseja como uma mulher pode desejar um homem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como transformar "isto" em objeto cinematográfico? Claire Simon filma a partir de uma crença profunda nas palavras de Yann Andréa: são elas que vão servir de motor à sua austera encenação. Em vez de procurar a "mensagem" dessas palavras, ao mesmo tempo rejeitando qualquer vulgaridade mediática de esquematização de "diferenças" e "géneros", toma o assunto à letra. A saber: coloca frente a frente as figuras de Yann e Michèle, interpretados por Swann Arlaud e Emmanuelle Devos, respetivamente.

São dois actores sublimes, num arranjo algo teatral que, certamente não por acaso, faz lembrar a postura de Duras num dos seus filmes (Le Camion, 1977), em diálogo com Gérard Depardieu. Ele expondo a transparência radical da paixão capaz de gerar uma nova verdade ("tão forte e ficcional como os livros", diz Yann); ela pressentindo que a procura de objetividade não passa de uma ilusão jornalística ferida pelos movimentos brandos do seu próprio desejo (será preciso lembrar que Devos é uma das mais notáveis, porventura também menos reconhecidas, actrizes do atual cinema francês?).

Com algumas breves pontuações de imagens da própria Duras e, em particular, do seu India Song (1975), o filme de Claire Simon reconcilia-nos com a verdade de um cinema que resiste, ponto por ponto, aos clichés agressivos em torno do masculino/feminino. Coisa rara, acontecimento fascinante.

dnot@dn.pt